POL-HAM: Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall - Schulbus beteiligt

Hamm-Rhynern (ots) - Zwei leicht verletzte Erwachsene, vier leicht verletzte Kinder im Alter von 13 bis 14 Jahren und etwa 33000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen, 3. Dezember, auf der Werler Straße. Gegen 8.10 Uhr fuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer aus Hamm auf der Werler Straße stadteinwärts und geriet unweit der Fischerstraße aus noch nicht abschließend geklärten Gründen in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit einem Schulbus zusammen, der stadtauswärts unterwegs war. Im Daimler Benz Kleinbus befanden sich neben dem 60-jährigen Fahrer aus Hamm noch neun Kinder. Nach der Kollision drehte sich der VW Eos um die eigene Achse, der Bus fuhr in den Straßengraben und kam dort zum Stehen. Mehrere Rettungswagen brachten die insgesamt sechs Verletzten zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der beschädigten Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn war die Werler Straße für mehr als drei Stunden voll gesperrt. Polizisten leiteten den Verkehr ab. (cg)

