POL-HAM: Zwei Wohnungseinbrüche

Hamm-Lohauserholz (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Samstag, 1. Dezember, 21.00 Uhr und Sonntag, 2. Dezember, 02.00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus auf der Markusstraße ein. Die Einbrecher gelangten durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung im Erdgeschoss. Sie durchsuchten das Schlafzimmer der Geschädigten. In der Zeit zwischen Samstag, 1. Dezember, 12.00 Uhr und Sonntag, 2. Dezember, 12.00 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Einschlagen der Terrassentürverglasung Zugang zu einem Einfamilienhaus auf dem Eberhardweg. Das Haus wurde komplett durchwühlt. Zur Beute können bei beiden Einbrüchen noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

