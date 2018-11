POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte brachen am Freitag, 16.November,in der Zeit zwischen 10 Uhr und 13.55 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Paracelsuskarree ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt. Die Täter durchsuchten sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten einen Tresor mit Schmuck und Bargeld. Im Zusammenhang mit dem Einbruch fiel ein silberner BMW der 3-er Serie mit ausländischem Kennzeichen auf. Das Fahrzeug war mit vier unbekannten Personen besetzt und hielt sich in der Nähe des Tatortes auf. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (es)

