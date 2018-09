POL-HAM: Zwei Unfallfluchten geklärt

Hamm-Pelkum (ots) - Die Unfallfluchten in der Zeit zwischen Montag, 3. September, 19.30 Uhr und Dienstag, 4. September 2018, 7.10 Uhr, in der Wernher-von-Braun-Straße (siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 04.09.2018, 11.53 Uhr) und von Montag, 3. September, 21.30 Uhr, in der Behringstraße (siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 05.09.2018, 11.32 Uhr) sind aufgeklärt. Sie wurden von dem alkoholisierten Lkw-Fahrer verursacht, der am Montag, 3. September, gegen 22 Uhr, nach einem Verkehrsunfall auf der Bodelschwinghstraße flüchten wollte. (cg) Unsere Pressemeldungen zu den Fällen lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4051504 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4051973 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4052947

