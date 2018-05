POL-HAM: Silberfarbener BMW nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Nach einer Unfallflucht auf der Straße Am Ebertpark sucht die Polizei einen silberfarbenen BMW. Gegen 11.20 Uhr war eine Suzuki-Fahrerin auf der Straße Am Ebertpark in Richtung Elisabeth-Lüders-Schule unterwegs, als eine BMW-Fahrerin am Fahrbahnrand rangierte und dabei mit dem Suzuki zusammenstieß. Bei der Flüchtigen soll es sich um eine Frau mit Kopftuch handeln. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

