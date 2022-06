Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Abendlicher Wohnungseinbuch

Hückeswagen (ots)

Am Pfingstmontag (6. Juni) haben sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heidenstraße verschafft. Zwischen 19 Uhr und 21:55 Uhr öffneten sie gewaltsam die Wohnungstür und gelangten so in die Wohnung. Dort öffneten sie mehrere Schränke; was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

