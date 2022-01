Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090122-29: Nächtlicher Angriff auf Parkplatz

Wipperfürth (ots)

Ein 19-jähriger Gummersbacher und ein 22-jähriger Wipperfürther sind am Sonntag (9. Januar) gegen 2 Uhr nachts auf einem Parkplatz (Ohler Wiesen) an der Gartenstraße in Wipperfürth von vier Unbekannten angegriffen worden. Einer der Angreifer hatte einen Baseballschläger bei sich.

Nach ersten Erkenntnissen standen die beiden Männer an ihrem Auto und unterhielten sich mit zwei Frauen. Nachdem sich die Frauen entfernt hatten, wurden die beiden Männer plötzlich von vier unbekannten Personen angegriffen. Ein Angreifer führte einen Baseballschläger aus Metall mit und schlug damit auf die beiden Opfer ein. Anschließend flüchtete das Quartett in unbekannte Richtung.

Sowohl der 19-jährige Gummersbacher als auch der 22-jährige Wipperfürther wurden augenscheinlich leicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Bei den Angreifern soll es sich um vier Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren gehandelt haben. Einer hatte lange, dunkle, zum Zopf gebundene Haare, einer trug eine rot-schwarze Jacke und eine Brille und ein anderer einen weißen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

