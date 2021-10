Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 211021-819: Einbrecher klauen Schlüssel und dann das Auto

Hückeswagen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Färberweg entwendeten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20. Oktober) mehrere Schlüssel und einen Wagen.

Zwischen 22.15 Uhr am Dienstag und 6.15 Uhr am Donnerstag, während die Bewohnerin schlief, verschafften sich der oder die Täter Zugang zu dem Haus indem sie die Terrassentür aufbohrten. Sie durchsuchten mehrere Regale im Wohn- und Esszimmer sowie im Eingangsbereich. Dabei stahlen sie diverse Schlüssel, mit denen sie einen in der Einfahrt geparkten Mazda CX5 entwendeten. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Wagen die amtlichen Kennzeichen GM-WP410 angebracht.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch und dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell