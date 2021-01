Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050120-0006: Unfallflucht auf der Wupperstraße (FOTO)

Bild-Infos

Download

WipperfürthWipperfürth (ots)

Nach einer Unfallflucht auf der Wupperstraße bittet die Polizei um Hinweise nach dem möglichen Verursacher. Am 28. Dezember hatte der Fahrzeughalter eines grauen BMW Mini sein Fahrzeug auf dem Parkstreifen an der Wupperstraße abgestellt. Als er am Montagnachmittag (4. Januar) zu seinem Mini zurückkehrte, bemerkte er am hinteren Kotflügel der Fahrerseite in Höhe der Rückleuchten eine deutliche Beule. Der Verusacher hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell