Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171120-934: Einbruch in Kiosk

WiehlWiehl (ots)

In einen Kiosk im Wiehlpark an der Brucher Straße sind Kriminelle in der Nacht von Sonntag auf Montag (16. November) eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 18 Uhr am Sonntag und 8:45 Uhr am Montagmorgen warfen die Täter die Glasscheibe des Kiosk ein. Die Täter gelangten in den Kiosk. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

