Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260319-285: In den Gegenverkehr geraten

Wipperfürth (ots)

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag (25.März) auf der Straße "Egerpohl" in Wipperfürth ereignet hat. Eine 24-jährige Wipperfürtherin fuhr um 17:50 Uhr mit ihrem schwarzen Audi auf der Straße "Egerpohl" in Richtung Lendringhausen. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden schwarzen Hyundai eines 23-jährigen Wipperfürthers. Bei dem Unfall zog sich die die Audi-Fahrerin schwere und der Hyundai-Fahrer leichte Verletzungen zu. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war bis kurz nach 19 Uhr gesperrt.

