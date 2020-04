Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sechs Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung

Kreis Euskirchen (ots)

Trotz den zuvor genannten Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung bleibt festzustellen, dass sich der weitaus überwiegende Teil der Bevölkerung im Kreis Euskirchen an die Einschränkungen der Schutzverordnung hält.

Die Berichterstattung bezieht sich auf geringe Einzelfälle.

53937 Schleiden:

Obwohl ein 15-Jähriger aus Schleiden als Kontaktperson unter Quarantäne stand, verließ er Sonntagabend (22.41 Uhr) die häusliche Gemeinschaft in unbekannte Richtung.

53881 Euskirchen-Roitzheim:

Hier trafen sich Samstagabend (21.45 Uhr) drei junge Männer im Alter von 24 bis 27 Jahren auf einem Parkplatz am Narzissenweg. Den geforderten Sicherheitsabstand hielten sie bei ihrer Zusammenkunft nicht ein.

53879 Euskirchen:

Am frühen Freitagmorgen (2 Uhr) versuchten zwei junge Männer (20 und 30 Jahre) aus der in Quarantäne befindlichen Unterkunft an der Thomas-Esser-Straße zu fliehen. Beim übersteigen des Zaunes wurden sie durch das Sicherheitspersonal angesprochen. Die hinzugerufene Polizei nahm die beiden Männer in Gewahrsam.

53881 Euskirchen-Wißkirchen:

Einen Ausflug mit ihrem Pkw machten offenbar vier Personen am frühen Freitagmorgen (00.45 Uhr). Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die Insassen teilweise nicht in häuslicher Gemeinschaft leben. Gegen die teils polizeibekannten Personen im Alter von 19 und 20 Jahren wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

53879 Euskirchen:

Hier trafen sich Freitagabend (19.25 Uhr) fünf Personen auf dem Pützbergring, ohne den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Gegen die Gruppe im Alter von 17 bis 37 Jahren wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

53879 Euskirchen:

Am Freitagabend (18.15 Uhr) kam es zu einer Zusammenkunft von fünf Personen am Seiteneingang zur Herz-Jesu-Kirche. Der Gruppe im Alter von 16 bis 20 Jahren wurden Platzverweise erteilt und entsprechende Anzeigen gefertigt.

