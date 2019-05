Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verscuhte Geldautomatensprengung

53909 Zülpich (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (04.02 Uhr) versuchten drei maskierte Männer einen Geldautomaten einer Bankfiliale an der Münsterstraße zu sprengen. Nachdem sie den Vorraum aufgebrochen hatten, versuchten sie durch Gaseileitung einen, der im Foyer stehenden, Geldautomaten zu sprengen. Dies gelang den drei Personen nicht. Offenbar durch das Auslösen der Nebelanlage flüchteten die Diebe ohne Beute in einem silberfarbenen Pkw. Am Gebäude entstand geringer Sachschaden. Eine sofortige Fahndung nach den Personen und dem Fahrzeug verlief negativ.

