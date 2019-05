Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geschädigter findet entwendetes Diebesgut

53909 Zülpich (ots)

Nachdem ein 76-Jähriger aus Zülpich ein offenstehendes Fenster an seinem Gartenhaus an der Aachener Straße entdeckte, ging er zum Objekt. Hier stellte er einen Einbruch fest. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht ein Fenster des Gartenhauses geöffnet und einen Liegestuhl mit Decke und Kissen entwendet. Im Umfeld seiner Wohnanschrift fand der Geschädigte eines der gestohlenen Kissen. Er stellte weiterhin drei Personen in einem Pferdeunterstand in der Nähe fest. Er informierte die Polizei. Diese konnte bei den drei Personen im Alter von 27 und 29 Jahren nicht nur den gestohlenen Stuhl samt Decke und Kissen, sondern auch ein hochwertiges E-Bike sicherstellen. Alle drei Personen sind zurzeit ohne festen Wohnsitz und nächtigten offensichtlich in diesem Unterstand. Die Eigentumsverhältnisse des Fahrrads sind noch unklar. Die anderen Gegenstände wurden dem Eigentümer ausgehändigt.

