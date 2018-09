POL-EU: Nachbarin vertreibt unwissentlich Einbrecher

53881 Euskirchen- Kuchenheim (ots) - Als der Eigentümer eines Hauses aus seinem Urlaub nach Hause "Zur Tomberger Mühle" kommt, erkennt er Hebelspuren an seiner Eingangstür. Offenbar hatten Diebe versucht, während seiner Abwesenheit, in sein Haus ein zu brechen. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort meldete sich eine Nachbarin. Sie habe Samstags zuvor zwei dunkel gekleidete Gestalten am Eingangsbereich des Nachbarhauses gesehen. Als sie die beiden Männer schroff ansprach, gingen sie in Richtung Straße davon.

