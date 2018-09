POL-EU: Zaunpfähle angebrannt

53919 Weilerswist- Großvernich (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (00.30 Uhr) wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand an der Mühlenstraße gerufen. Hier hatten Unbekannte versucht mehrere Zaunpfähle in Brand zu setzen. Die Feuerwehr konnte den Kleinstbrand löschen. Täterhinweise liegen nicht vor.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell