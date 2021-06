Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 30-jähriger Graffitisprayer gefasst: Deutsche Bahn Sicherheit erfolgreich

München / Ebersberg (ots)

Die verstärkten Überwachungsmaßnahmen der Deutschen Bahn und der Bundespolizei an abgestellten S-Bahngarnituren führten am Montagabend (28. Juni) zur Festnahme eines Graffitisprayers, der sich in Ebersberg an einer S-Bahn zu schaffen gemacht hatte.

Die Leitstelle der Deutsche Bahn Sicherheit meldete der Bundespolizei, dass Security-Mitarbeiter am Bahnhof Ebersberg Graffitiutensilien mit frischen Farbanhaftungen aufgefunden hatten. Bei einer Tatortbereichsfahndung konnte die Bundespolizei einen telefonierenden 30-jährigen Deutschen in der Nähe eines Imbissstandes feststellen. Der Mann aus Oldenburg (Niedersachsen) hatte frische Farbanhaftungen an den Händen und an der Hose. Er hatte zuvor eine abgestellte S-Bahn gegen 23:40 Uhr mit einem ca. 5 m² großem "Piece" besprüht. Sachschaden ca. 250 Euro. Gegen ihn wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

Deutsche Bahn Sicherheit und Bundespolizei konnten in diesem Jahr bereits wiederholt Graffitisprayer auf frischer Tat festnehmen. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei, insbesondere im Bereich abgestellter S-Bahnen, verdächtige Wahrnehmungen und Personen zeitnah unter der Rufnummer 089/515550-1111 zu melden.

Hinweis: Graffitisprayer richteten allein 2019 an Münchner S-Bahnen einen Schaden von rund 900.000 EUR an. Nach Sachschäden in Höhe von rund 370.000 EUR im Jahr 2017 und rund 570.000 EUR im Jahr 2018, eine weitere erhebliche Steigerung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell