Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte: 29-Jähriger psychisch auffällig

Bild-Infos

Download

München (ots)

Große Öffentlichkeitswirksamkeit erlangte ein 29-Jähriger, der am Samstagnachmittag (6. April) bei Absperrmaßnahmen an einem eintreffenden Fußball-Sonderzug am Münchner Hauptbahnhof versuchte die Polizeiabsperrung zu durchbrechen.

Gegen 15:25 Uhr führten Bundespolizeikräfte Absperrmaßnahmen am Querbahnsteig, Höhe Bahnsteig 18, durch. Dort galt es Fans von Borussia Dortmund zu erwarten, die zum "Classico" FC Bayern - BVB Dortmund mit einem Sonderzug nach München reisten. Während des Absperrren des Bahnsteiges versuchte ein 29-jähriger Rumäne die Polizeiabsperrung zum Bahnsteig hin zu durchbrechen. Dabei sprang und rannte er zweimal massiv gegen die Absperrung, sprich gegen Bundespolizisten. Daraufhin wurde mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Dabei und bei der Fesselung leistete er erheblichen Widerstand. Die anschließende Verbringung zur hiesigen Dienststelle war ebenfalls nur mit erheblichen Mehraufwand von Beamten möglich. In der Dienststelle verweigerte der in Berlin polizeilich gemeldete jegliche Zusammenarbeit.

Gegen 16:00 Uhr sollte der Beschuldigte für weitere Maßnahmen dem Gewahrsamsraum zugeführt werden. Dabei versuchte der Rumäne im Wachbereich der Inspektion einen Beamten zu treten. Dieser konnte jedoch dem Fußtritt gegen den Kopf ausweichen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Zudem wurde der Mann zwecks Richtervorführung am Folgetag in die Haftanstalt überstellt.

Hinsichtlich der Tathandlungen war keinerlei Fußballbezug erkennbar. Der Rumäne zeigte im Polizeigewahrsam psychische Auffälligkeiten, die möglicherweise auch ursächlich für die Tat sein könnten.

Rückfragen bitte an:



Wolfgang Hauner

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Telefon: 089 515 550 215

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell