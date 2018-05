Bundespolizeidirektion München: DB-Streife und Fahrgast attackiert

München (ots) - Im Hauptbahnhof bzw. in einer S-Bahn kam es am Mittwoch (2. Mai) zu zwei Gewaltdelikten. Dabei wurde eine Streife der Deutsche Bahn Sicherheit körperlich attackiert und in einem anderen Fall ein Reisender in der S1 verletzt.

Ein 21-jähriger Eritreer geriet gegen 00:30 Uhr mit einer zivilen Streife der Deutschen Bahn Sicherheit in eine verbale Auseinandersetzung. Dessen Begleiter, einem 21-Jähriger aus Gambia, fiel zunächst eine Bierflasche aus dessen Rucksack. Anschließend holte er eine weitere volle Bierflasche aus dem Rucksack und nahm sie am Flaschenhals in die Hand. Daraufhin zog ein 32-jähriger Sicherheitsmitarbeiter seinen mitgeführten Einsatzschlagstock und forderte den Gambier auf, die Flasche wegzulegen. Zunächst versuchte der Eritreer zu schlichten, doch dann begann er sein Gegenüber zu beleidigen. Als der Eritreer daraufhin den Hauptbahnhof verlassen sollte, weigerte er sich, wurde zunehmend aggressiv und ging mehrfach auf den Sicherheitsmitarbeiter zu und versuchte dessen Schlagstock an sich zu nehmen. Zweimal wurde der Eritreer weggeschubst. Beim dritten Mal schlug der Afrikaner gegen den Sicherheitsmitarbeiter, woraufhin der Eritreer überwältigt wurde. Bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife der Bundespolizei bedrohte und beleidigte der mit 1,73 Promille alkoholisierte Afrikaner den 32-Jährigen DB-Bediensteten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er, zusammen mit seinem ebenfalls alkoholisierten Begleiter (1,62 Promille) die Wache wieder verlassen. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt. Der DB-Bedienstete konnte seinen Dienst fortsetzen.

Ein bislang Unbekannter geriet gegen 01:20 Uhr mit einem 56-jährigen Türken in der S-Bahn (S1 Richtung Freising) in verbale Streitigkeiten. Nach Beleidigungen gegen den Türken ging dieser, kurz vor dem Haltepunkt Moosach, auf den Unbekannten los, packte ihn am Revers. Der Unbekannte schlug dem 56-Jährigen daraufhin mit einer mitgeführten Glasflasche auf den Kopf. Dies führte zu einer Rangelei und versuchten Schlägen beiderseits. Der Triebfahrzeugführer hielt die S-Bahn am Haltepunkt Moosach an um auf die informierte Polizei zu warten. Der Unbekannte konnte vor Eintreffen der Polizei durch die unverschlossenen Türen flüchten. Der Türke wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Münchner Krankenhaus transportiert. Der 56-Jährige, mit 2,86 Promille stark alkoholisiert, erlitt durch den Schlag mit der Glasflasche eine starkblutende Platzwunde an der Stirn. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und wertet nun auch Bilder aus der S-Bahn-Aufzeichnung aus.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell