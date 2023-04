Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Einbrecher hebeln Fahrkartenautomat in der Bahn auf - abgestellte Regiotram mit Farbe beschmiert

Wolfhagen (Landkreis Kassel) (ots)

In der vergangenen Nacht (14.4.) musste die Bundespolizei gleich zweimal zum Bahnhof Wolfhagen ausrücken. Bislang Unbekannte sind in eine abgestellte Regiotram eingebrochen und haben den Fahrausweisautomaten in der Bahn aufgehebelt.

Ob die Täter Beute gemacht haben, steht noch nicht fest und muss noch ermittelt werden. Die Leitstelle der Regiotramgesellschaft alarmierte gegen 5 Uhr die Bundespolizei.

Zweiter Fall - Andere abgestellte Regiotram mit Farbe besprüht

Wegen Farbschmierereien an einer weiteren im Bahnhof Wolfhagen abgestellten Regiotram mussten Bundespolizisten bereits um 4 Uhr ausrücken. Bislang Unbekannte hatten eine am Gleis 4 abgestellte Bahn auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern mit Farbe besprüht.

Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 8000 Euro. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu beiden Fällen machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616 - 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

