Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: LKW beschädigt Schrankenanlage

Hofgeismar (Landkreis Kassel) (ots)

Einen Sachschaden von rund 2000 EUR richtete gestern Nachmittag (26.8.) ein 46-jähriger LKW-Fahrer aus dem Landkreis Kassel an einem Bahnübergang in Hofgeismar an. Verletzt wurde niemand.

Der Fahrer, der mit seinem LKW aus Richtung Schöneberg kam, hatte offensichtlich das Rotlicht am Bahnübergang übersehen. Als sich die Schranken plötzlich auf seinem LKW absenkten, zog er sein Fahrzeug nach links und beschädigte dadurch beide Schrankenbäume.

Bahnübergang kurzzeitig gesperrt

Die Schrankenanlage musste von Technikern der Deutschen Bahn AG erneuert werden. Während der Arbeiten übernahmen Bundespolizisten die Verkehrssicherung am Bahnübergang, der für die Dauer der Arbeiten gesperrt war. Für den nachfolgenden Zugverkehr gab es Verspätungen, die im Detail noch nicht feststehen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 46-jährigen LKW-Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hinweis Bundespolizei:

"Bahnübergänge dürfen nur befahren werden, wenn ein zügiges und sicheres Überqueren gewährleistet ist".

-Keinesfalls darf der Bahnübergang bei rotem Blinklicht und Signalton befahren werden, auch wenn die Schranken noch offen sind. "Rot heißt Stopp!"

-Das Andreaskreuz sagt immer: "Schienenverkehr hat Vorrang!" Deshalb muss bei Annäherung an den Bahnübergang stets rechts und links geschaut werden, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert.

-Erst nach dieser Prüfung darf der Bahnübergang befahren werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell