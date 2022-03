Polizei Hamburg

POL-HH: 220302-3. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger in Hamburg-Eilbek

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 01.03.2022, 12:08 Uhr; Unfallort: Hamburg-Eilbek, Wandsbeker Chaussee/Höhe Hausnr. 240

Am Dienstagmittag kam es in Eilbek zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der 34-jährige Fußgänger die Fahrbahn überqueren und blieb aufgrund des Verkehrs zwischenzeitlich in der Mitte der Straße stehen. Stadtauswärts fahrende Autos im linken und mittleren Fahrstreifen hielten an, woraufhin der Fußgänger seinen Weg fortsetzte. Der 18-jährige Fahrer eines VW Polo im rechten Fahrstreifen konnte ihn zunächst nicht sehen und sein Fahrzeug dann nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zum Unfall, bei dem der 34-Jährige schwer verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestand nicht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

