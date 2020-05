Polizei Hamburg

POL-HH: 200519-2. Zwei Zuführungen nach Rauschgiftfund bei Fahrzeugkontrolle in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.05.2020, 14:05 Uhr Tatort: Hamburg-Neustadt, Axel-Springer-Platz

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 14 (PK 14) hat gestern Nachmittag ein Fahrzeug in der Neustadt kontrolliert, aus dem heraus ein starker Marihuanageruch strömte. Die Beamten hatten den richtigen "Riecher"...

Aufgrund des deutlich wahrnehmbaren Geruchs und verdächtiger grünlicher Rückstände im Inneren des grauen VW Golf entschlossen die Polizisten sich nicht nur, die Fahrtüchtigkeit des Fahrers zu kontrollieren, sondern auch das Fahrzeug und den Beifahrer näher zu überprüfen.

Sowohl der 24-jährige Fahrer, als auch sein gleichaltriger Beifahrer reagierten ungehalten auf die Kontrolle und leisteten den Anweisungen nur widerwillig Folge.

Ein Drogenschnelltest beim Fahrer verlief positiv, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Durchsuchung der Personen führte zum Auffinden von 1485 Euro und zwei Mobiltelefonen beim Fahrer und zum Auffinden eines Gripbeutels Marihuana, zweier Handys und 130 Euro beim Beifahrer.

Sämtliche Gegenstände und auch der Golf wurden sichergestellt.

Die Streifenbeamten nahmen die beiden Deutschen vorläufig fest und das Rauschgiftdezernat (LKA 68) übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wurde ein Durchsuchungsbeschluss für den Golf erwirkt. Bei der Vollstreckung des Beschlusses fanden die Beamten mehrere Taschen, in denen diversen Beutel mit Marihuana verstaut waren. Das Rauschgift hatte ein Gesamtgewicht von 1,4 Kilogramm und wurde beschlagnahmt.

Weiterhin ordnete die Staatsanwaltschaft auch die Durchsuchung der Wohnungen der beiden Tatverdächtigen an. In den Wohnungen des Fahrzeugführers in Lokstedt und Eimsbüttel konnten keine weiteren Beweismittel aufgefunden werden. In der Wohnung des Beifahrers in Niendorf stellten die Ermittler lediglich einen geringen Betrag mutmaßlichen Dealgelds sowie szenetypische Verpackungsmaterialien sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Ermittler beide Tatverdächtige dem Haftrichter zu.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

