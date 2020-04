Polizei Hamburg

POL-HH: 200417-7. Zeugenaufruf nach Überfall auf Fußgängerin in Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 16.04.2020, 14:34 bis 15:00 Uhr Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Osterstraße

Gestern Nachmittag hat ein bislang unbekannter Radfahrer einer Fußgängerin in Eimsbüttel ihre Handtasche entrissen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam die 52-Jährige Geschädigte aus einer Bankfiliale in der Osterstraße, in der sie Geld abgehoben hatte. Sie begab sich zu ihrem Fahrzeug, welches sie am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Ein Radfahrer, der die Osterstraße in Richtung Stellingen befuhr, entriss der Frau im Vorbeifahren ihre diagonal über dem Oberkörper getragene Tasche und flüchtete damit. Die Frau wurde hierbei nicht verletzt.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 35 - 40 Jahre alt - "südländisches" Erscheinungsbild - normale Statur - dunkler Teint - bekleidet mit blauer Jeans, dunkler Bomberjacke und blauem Basecap - fuhr ein dunkles Mountainbike

Die Ermittlungen werden beim örtlich zuständigen Raubdezernat (LKA 134) geführt.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

