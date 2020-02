Polizei Hamburg

POL-HH: 200227-4. Schwerer Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen in Hamburg-Tonndorf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 26.02.2020, 19:45 Uhr Unfallort: Hamburg-Tonndorf, Tonndorfer Hauptstraße

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Tonndorf sind gestern Abend sechs Personen zum Teil schwer verletzt worden.

Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes C 200 die Tonndorfer Hauptstraße in Richtung Singelmannsweg. Zur gleichen Zeit befuhr eine 20-Jährige mit ihren Audi S8 die Tonnendorfer Straße in entgegengesetzter Richtung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nahm der 37-jährige Mercedes-Fahrer an, dass er sich in einer Einbahnstraße befinde und fuhr deshalb auf der Gegenfahrbahn.

Als die 20-Jährige plötzlich das Fahrzeug auf ihrer Fahrspur bemerkte, versuchte sie nach links und der Mercedes-Fahrer nach rechts auszuweichen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten schließlich frontal mittig auf der Fahrbahn zusammen.

Der 37-Jährige, seine Mitfahrerin (27) sowie seine zwei Kinder (4,10 Monate) wurden durch den Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt. Die Mutter erlitt einen offenen Bruch am Finger und wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Kinder wurden zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Audi-Fahrerin und ihr Beifahrer (23) wurden leicht verletzt. Beide kamen mit leichten Prellungen in ein Krankenhaus.

Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde durch den zuständigen Verkehrsunfalldienst ein Sachverständiger herangezogen.

Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Unfallstelle von 19:45 Uhr - 23:25 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes (VD 3) dauern an.

Schö.

