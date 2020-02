Polizei Hamburg

POL-HH: 200219-4. Zeugenaufruf nach Raub in Hamburg-Groß-Borstel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.02.2020, 17:20 Uhr Tatort: Hamburg-Groß-Borstel, Rosenbrook / Tarpenbek-Wanderweg

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der gestern Nachmittag eine 52-jährige Frau überfiel und ein Portemonnaie erbeutete.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ging die 52-jährige Frau auf dem Tarpenbek-Wanderweg in Richtung Kellerbleek, als ihr zunächst eine männliche Person entgegen kam. In Höhe Rosenbrook trat mutmaßlich dieser Mann von hinten an die Frau heran und entriss ihr die Handtasche.

Die Handtasche warf der Täter auf der anschließenden Flucht in Richtung Deelböge weg, nachdem er daraus ein Portemonnaie entnommen hatte.

In dem Portemonnaie befand sich neben einem zweistelligen Bargeldbetrag auch noch eine Kreditkarte.

Eine Sofortfahndung mit neun Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber führte nicht zur Festnahme des Täters.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 180 cm - helle Haare - abstehende Zähne

Er trug eine graue Mütze und einen langen, hellgrauen Parker.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Raubdezernat der Region Eimsbüttel (LKA 134).

Unmittelbar nach der Tat hatte die Geschädigte zwei Passanten, eine Frau und einen Radfahrer (mit Kind im Kindersitz) angesprochen. Diese waren jedoch nicht mehr vor Ort, als die Polizei eintraf.

Zeugen, insbesondere die beiden genannten Passanten, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

