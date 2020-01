Polizei Hamburg

POL-HH: 200114-3. Zeugenaufruf nach Raub in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.01.2020, 21:10 Uhr Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Schwentnerring, Sandweg parallel zur Bahn

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der gestern Abend eine 61-jährige Frau überfiel und eine Handtasche erbeutete.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befand sich die 61-jährige Frau zu Fuß auf dem parallel zur Bahn verlaufenden Sandweg. In Höhe des Schwentnerrings wurde die Frau plötzlich und für sie unvermittelt zu Boden gestoßen. Ein maskierter Mann zerrte anschließend an der von der Frau umgehängten Handtasche, bis er sie erbeutet hatte. Daraufhin flüchtete er in Richtung S-Bahnhof Wilhelmsburg.

Die Frau klagte nach dem Raub über Schmerzen am rechten Arm und ihrer Schulter.

Eine Sofortfahndung führte nicht zur Festnahme des Täters.

In der Handtasche befanden sich neben Bargeld auch noch Kundenkarten mit dem Namen der Frau. Diese wurden später durch einen Passanten gefunden und der Polizei übergeben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - circa 20 Jahre - circa 170 cm - schlanke Statur Er trug eine schwarze Mütze, einen schwarzen Schal und eine schwarze Hose.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184).

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell