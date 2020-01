Polizei Hamburg

POL-HH: 200105-1. Auslobung von 2.500 Euro nach Brandstiftung an Funkstreifenwagen in der Silvesternacht (vgl. PM 200101-2.)

Tatzeit: 31.12.2019, 22:55 Uhr Tatort: Hamburg-Steilshoop, Fehlinghöhe/Schreyerring

Am späten Silvesterabend wurde in Hamburg-Steilshoop ein Funkstreifenwagen in Brand gesetzt. Die Polizei Hamburg hat nun für Hinweise, die zur Ermittlung der unbekannten Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 2.500 (in Worten: zweitausendfünfhundert) Euro ausgesetzt.

Zur Tatzeit befanden sich mehrere Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats 36 in der Fehlinghöhe im Einsatz, als die Beamten von einer Zeugin auf den bereits brennenden Funkstreifenwagen aufmerksam gemacht wurden.

Im weiteren Verlauf gaben mehrere Zeugen Hinweise auf zwei augenscheinlich junge Männer, die sich an dem Streifenwagen befanden, daran offenbar hantierten und auch einen Gegenstand in das Fahrzeug warfen.

Kurze Zeit später soll es aus dem Fahrzeug zunächst gequalmt, dann soll es zügig gebrannt haben. Letztlich brannte der Peter 36/3 (Mercedes-Benz, E 220d) vollständig aus.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Zuteilung und Verteilung der Belohnung erfolgen unter Ausschluss des Rechtsweges.

