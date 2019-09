Polizei Hamburg

POL-HH: 190924-2. Zeugenaufruf nach Raub auf Geldboten in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.09.2019, 09:28 Uhr Tatort: Hamburg-Billstedt, Am Alten Zoll

Am Montagmorgen kam es in Hamburg-Billstedt zu einem Raub auf einen Geldboten durch mehrere unbekannte Täter. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der 48-jährige Geldbote in der Liebigstraße zunächst die Einnahmen eines Getränkehandel abgeholt und sich dann mit einem Fahrzeug nach Billstedt begeben.

Dort parkte er sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Straße Am Alten Zoll und verließ dieses mit einer Umhängetasche, in der sich die Einnahmen des Getränkehandels befanden.

Als der 48-Jährige sich auf dem dortigen Fußweg befand, traten zwei Männer an den Geldboten heran und schlugen auf ihn ein. Im Rahmen dessen riss einer der Männer die Umhängetasche von der Schulter des Geschädigten und nahm diese an sich. Die beiden unbekannten Täter flüchteten zu Fuß zu einem wartenden Pkw (helle Limousine), in dem sich ein weiterer unbekannter Täter als Fahrer befand.

Die Täter flüchteten daraufhin in dem Pkw in Richtung Schiffbeker Weg.

Zwei der drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

- männlich, kräftige Statur/Bauch, grauer Kapuzenpullover, blaue Hose, Schuhe von Nike - männlich, kräftige Statur/Bauch, heller Kapuzenpullover, helle Trainingshose, weiße Schuhe, weiße Handschuhe

Die Ermittlungen werden von dem zuständigen Raubdezernat des Landeskriminalamts (LKA 16) geführt.

Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter Rufnummer 040/4286-56789.

Lew.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Finn Lewin

Telefon: 040/4286-56214

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell