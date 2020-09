Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bordelum: Fahrradfahrerin von Pkw touchiert - Zeugensuche

Bordelum (ots)

Bereits am 16. September 2020 ist es gegen 06:40 Uhr in Bordelum/Dörpum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin gekommen. Die 15-jährige Pedelecfahrerin wollte vom Langacker in den Margarethenberg und ein von links kommenden dunkler Pkw wollte nach rechts in den Langacker abbiegen. Während des Vorgangs touchierte der Wagen die Radfahrerin. Diese stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter.

Zeugen des Unfalls und der Fahrer des dunklen Wagens werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bredstedt (Tel.: 04671/404490-0) zu melden.

