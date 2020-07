Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tetenhusen: Drei Pkw angefahren - Verursacher flüchtet

Tetenhusen (ots)

Am Freitagnachmittag (10.07.2020) wurden in Tetenhusen drei Autos angefahren. Diese parkten zwischen 14:00 und 16:30 Uhr in der Hohner Straße in Höhe der Hausnummer 2 auf einem Grünstreifen. Alle Wagen wurden an den Fahrerseiten zerkratzt und die Außenspiegel beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um ein größeres landwirtschaftliches Fahrzeug oder einen Lkw handeln.

Zeugen, Hinweisgeber und der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeistation Kropp (Tel.: 04624 - 4506680) zu melden.

