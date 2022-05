Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter

Burscheid (ots)

Am Dienstag (10.05.) wurde eine 51-jährige Leverkusenerin schwer verletzt, als sie gegen 08:25 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg der Bürgermeister-Schmidt-Straße entlang fuhr.

Eine 40-jährige Burscheiderin fuhr mit ihrem Pkw der Marke Hyundai vom Parkplatz eines dort befindlichen Lebensmittelgeschäftes, um nach rechts auf die Bürgermeister-Schmidt-Straße einzubiegen. Dabei übersah sie die 51-jährige Leverkusenerin, die ihrerseits verbotswidrig mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 51-Jährige zu Boden fiel und sich am Kopf verletzte. Mittels eines Rettungswagens wurde sie wenig später schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Hyundai der Burscheiderin wies Beschädigungen an der Stoßstange auf, blieb jedoch fahrbereit. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell