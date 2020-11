Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Safe mit Schmuck gestohlen

OdenthalOdenthal (ots)

Einbrecher haben einen kompletten Safe von der Wand abmontiert und gestohlen.

Die Bewohner des Hauses an der Straße In der Hildscheid waren gestern (02.11.) zwischen 16:45 Uhr und 22:15 Uhr nicht anwesend. In dieser Zeit hatten Einbrecher ein Fenster aufgebrochen und das komplette Einfamilienhaus durchwühlt. Mit einem Safe, den die Einbrecher von der Wand abmontiert hatten, und einem Macbook konnten sie unerkannt flüchten. In dem Safe hatte sich Schmuck befunden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell