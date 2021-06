Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche vom 4. bis zum 10. Juni 2021 sind in Oberhausen insgesamt vier Wohnungseinbrüche angezeigt worden. In einem Fall blieb es glücklicherweise nur beim Versuch.

Die Täter kommen, anders als man sich das normalerweise vorstellt, auch am hellichten Tag und versuchen ihr Glück an unverschlossenen Türen. Schließen Sie deshalb beim Verlassen der Wohnung die Tür immer ab - auch wenn Sie nur kurz etwas erledigen wollen. Lassen Sie keine Fremden einfach ins Gebäude, die bei Ihnen anklingeln. Und rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen immer sofort die 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell