Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mit zwei Promille auf Konfrontationskurs

Oberhausen (ots)

Kurz vor Mitternacht machte am gestrigen Mittwoch (09.06.) ein Autofahrer auf der Weseler Straße in Alsfeld auf sich aufmerksam. Der Mann hatte nicht nur sein eigenes Auto so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Er hatte augenscheinlich noch drei weiteren Autos nicht nur Kratzer und Dellen zugefügt, sondern unter anderem auch insgesamt zwei Seitenspiegel abgefahren, eine Stoßstange abgebrochen und die Fahrertür eines Fahrzeugs eingedrückt. Der Atemalkoholtest zeigte bei dem 41-jährigen Oberhausener mehr als zwei Promille an. Noch am gleichen Abend beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein, das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Geschätzter Gesamtschaden: 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell