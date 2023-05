POL-MFR: (522) Sexuelle Belästigung und Körperverletzung in einem Club in Erlangen - Zeugensuche

Nürnberg (ots) - Nachdem zwei junge Frauen in der Nacht von Freitag (28.04.2023) auf Samstag (29.04.2023) eines Clubs in der Nürnberger Innenstadt verwiesen worden waren, griffen sie eine Polizeibeamtin an und leisteten anschließend Widerstand. Den Rest der Nacht verbrachten beide in einer Zelle. Gegen 02:00 Uhr verwies der Türsteher eines Clubs in der Bahnhofstraße die beiden jungen Frauen (20,22) der Diskothek, da ...

