POL-MFR: (494) Motorrad gestohlen - Zeugenaufruf

Gunzenhausen (ots) - Der Blitzeinschlag in ein Wohnhaus in Muhr am See (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) sorgte während des Unwetters am Sonntagabend (23.04.2023) für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Drei Personen erlitten Verletzungen, an dem betroffenen Haus entstand hoher Sachschaden. Der Blitzeinschlag in das Mehrparteienhaus in der Ansbacher ...

