POL-MFR: (386) 16-jährige Kejra Denise O. aus Nürnberg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Gunzenhausen (ots) - In der Nacht von Sonntag (26.03.2023) auf Montag (27.03.2023) brachen unbekannte Täter in zwei Bürogebäude in Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Täter drangen gewaltsam in das Bürogebäude eines Tierheims in der Ansbacher Straße ein, machten sich im Inneren an einem Schrank zu schaffen und entwendeten ...

mehr