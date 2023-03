POL-MFR: (378)Wohnungseinbruch in Enhofen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (25.03.2023) löste die Mitteilung über Jugendliche, die auf dem Parkdeck eines Parkhauses in der Nürnberger Innenstadt mit einer Waffe hantieren sollen einen größeren Polizeieinsatz aus. Gegen 18:40 Uhr teilte eine Zeugin per Notruf mit, dass mehrere Jugendliche auf dem Dach des Parkhauses in der Frauengasse mit einer Waffe ...

