POL-MFR: (369) Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Fürth (ots) - Zunächst unbekannte Täter hatten in der Nacht von Samstag (18.02.2023) auf Sonntag (19.02.2023) mehrere Graffiti mit teilweise politischem Inhalt in der Fürther Südstadt angebracht. Nun haben sich vier junge Männer gestellt. Wie am 20.02.2023 unter Meldung 236 berichtet, hatten zunächst Unbekannte die Hausmauern eines Supermarktes sowie den Zaun ...

