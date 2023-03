POL-MFR: (335) Frau nach Streit von Auto angefahren - Zeugenaufruf

Stein (ots) - In der Nacht von Sonntag (12.03.2023) auf Montag (13.03.2023) ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberasbach (Lkrs. Fürth). Eine Person wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen 00:45 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hainbergstraße ein. Beim Eintreffen alarmierter Streifen ...

