Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (292) Waren in Kaufhaus angezündet - Zeugenaufruf

Ansbach (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (02.03.2023) zündeten bislang Unbekannte zum wiederholten Male Waren in einem Ansbacher Kaufhaus an. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Zwischen 17:10 Uhr und 17:15 Uhr zündeten Unbekannte in einem Kaufhaus in der Ritter-von-Lang-Allee eine Packung Taschentücher an. Bevor sich das Feuer ernsthaft ausbreiten konnte wurde es durch Mitarbeiter entdeckt und gelöscht.

Etwa zeitgleich entdeckten Angestellte einen weiteren Brand in einer anderen Abteilung, der durch diese mittels Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Hier wurden mehrere Packungen Cornflakes beschädigt.

Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Nicht zuletzt durch das schnelle Entdecken und beherzte Einschreiten der Angestellten, wird der entstandene Sachschaden lediglich auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. In der Vergangenheit wurden an derselben Örtlichkeit bereits mehrmals Waren angezündet. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob Zusammenhänge zwischen den Taten bestehen könnten. Sie bittet Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

