POL-MFR: (269) Wohnungseinbruch in Herzogenaurach - Zeugenaufruf

Dinkelsbühl (ots) - Zwischen Samstagabend (25.02.2023) und Sonntagmorgen (26.02.2023) brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr am Samstag und 04:00 Uhr am Sonntag verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Filiale einer Bäckerei in der Ellwanger Straße. Im Inneren öffneten sie gewaltsam ...

mehr