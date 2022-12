POL-MFR: (1484) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Montag (12.12.2022) - Verkehrshinweise

Möhrendorf (ots) - Am Donnerstagnachmittag (08.12.2022) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Möhrendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 18:15 Uhr verschafften sich Unbekannte vermutlich über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt in das Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume und ...

