POL-MFR: (1336) Auseinandersetzung im Rahmen einer Autorenlesung im Nürnberger Osten

Erlangen (ots) - Ein 22-jähriger Mann ist zwei jungen Frauen in den Sonntagmorgenstunden (30.10.2022) in Erlangen in schamverletzender Weise gegenübergetreten. Eine Polizeistreife nahm den Verdächtigen noch am Tatort fest. Die beiden Frauen waren gegen 05:00 Uhr in der Güterbahnhofstraße in ihr Fahrzeug gestiegen, als sie auf den 22-Jährigen aufmerksam wurden. Dieser wandte sich ihnen mit heruntergelassener Hose zu ...

