POL-MFR: (1230) Gartenhäuser aufgebrochen - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - Im Zeitraum von Sonntagabend (25.09.2022) bis Sonntagmorgen (02.10.2022) brachen Unbekannte in eine Firma in Fürth ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im genannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zugang zu einer Firma in der Erlanger Straße (gegenüber der Einmündung "Am Karlberg"). Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Aus den ...

