POL-MFR: (1220) Mann durch Raubgeschehen schwer verletzt

Neustadt a.d. Aisch (ots) - Am Samstag (01.10.2022) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Emskirchen (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 23:00 Uhr kamen die Bewohner eines Anwesens im Bahnhofsweg nach Hause und bemerkten Licht in dem Wohnhaus. Als sie das Gebäude betraten, vernahmen sie einen lauten Schlag und sahen eine unbekannte Person im Bereich einer Hecke, ...

mehr