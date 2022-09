POL-MFR: (1209) Radler schlug mit Fahrrad auf Pkw ein - Polizei bittet um Hinweise

Erlangen (ots) - Am Mittwochabend (28.09.2022) trat ein Mann im Erlanger Westen in exhibitionistischer Weise auf. Die Polizei konnte den 52-Jährigen festnehmen. Gegen 22:00 Uhr beobachtete ein Anwohner einen Mann, welcher in Blickrichtung eines Wohnanwesens am Europakanal an seinem Glied manipulierte. Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt fahndeten daraufhin nach dem Unbekannten und konnten ihn im Nahbereich des ...

