POL-MFR: (1115) Versuchtes Tötungsdelikt in Fürth - Tatverdächtiger vor Ort festgenommen

Hilpoltstein (ots) - Am Montagnachmittag (05.09.2022) wurde in einem Waldstück bei Hilpoltstein (Lkrs. Roth) ein 55-jähriger Mann leblos mit einer Schussverletzung aufgefunden. Nach bisherigen Ermittlungen ist von einem tragischen Jagdunfall auszugehen. Der 55-jährige Jäger begab sich in den frühen Morgenstunden des Montags in ein Waldstück zwischen Mörlach und Stockach. Als er am frühen Nachmittag nicht nachhause ...

