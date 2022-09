POL-MFR: (1077) Zeugensuche nach Einbruch

Ansbach (ots) - Wie am 28.01.2022 mit Meldung 130 berichtet, brachen Unbekannte am Donnerstagnachmittag (27.01.2022) in ein Einfamilienhaus bei Ansbach ein. Nun konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Die Unbekannten verschafften sich nachmittags über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in Gösseldorf und durchwühlten mehrere Räume. Die Einbrecher verursachten Sachschaden in Höhe von ...

